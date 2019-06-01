مادورو: نخضع لحصار بحرى و جوى و تجارى شرس تقوده الولايات المتحدة

أكد رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، أن بلاده تخضع لعقوبة بحرية وجوية ويحمل حكومة الولايات المتحدة المسؤولية وتعارض هذه الحقيقة.

ووفقا لوكالة "سبوتنك" على نسختها الإسبانية فقال مادورو "يجب على العالم أن يعلم أننا وقعنا ضحية للحرب الاقتصادية الأكثر شراسة من الحصار الاقتصادى الأكثر شراسة والحصار البحرى التجارى والجوى الحقيقى أيضا."

وقال مادورو إن إجراءات حكومة الولايات المتحدة ضد فنزويلا تمنع السفن من الوصول إلى بلادها ، وتتهم قيادة المعارضة بتشجيع هذا الحصار، مشيرا إلى أن شركة النفط الوطنية "بدفسا" لا يمكنها أن تدفع فاتورة واحدة إلى الغرب بسبب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مادورو "لا توجد سفينة يمكن أن تأتى إلى فنزويلا لإحضار مسمار ، بسبب من؟" بسبب اليمين الفنزويلى ، من المعارضة ، التى صممت خطة الحصار البحرى والمالى لفنزويلا بمساعدة الإمبريالية الأمريكية .

أطلق الزعيم الفنزويلى هذه التصريحات خلال اجتماع فى قصر ميرافلوريس (مقر الحكومة) مع موظفى الحكومة ، حيث قال إنه سيتم مناقشة خطة خاصة للتعامل مع ضحايا الحصار والحرب الاقتصادية.

وقال "لا يمكننا أن نتجاهل للمرة الثانية القتال ضد الآثار الجانبية الضارة والمؤلمة للحصار والاضطهاد المالى ضد فنزويلا".