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ليلة القدر .. اعرف علامات الليلة المباركة

السبت، 01 يونيو 2019 11:17 ص
ليلة القدر .. اعرف علامات الليلة المباركة ليلة القدر
كتب على عبد الرحمن

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ليلة القدر خير من ألف شهر كما وصفها الله تعالى، ولا خلاف بين علماء الإسلام فى أن القرآن نزل فى ليلة القدر، لقوله تعالى "إنا أنزلناه فى ليلة القدر" وليلة القدر هى إحدى ليالى شهر رمضان، وهذا هو ما اتفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فيه ولا جدال.

 

ادعية ليلة القدر

ويستحب للمؤمن أن يدعو فى هذه الليلة المباركة، حيث ورد عن ﻋﺎﺋﺸﺔ رضى الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺖُ ﺃى ﻟﻴﻠﺔٍ ﻟﻴﻠﺔُ اﻟﻘﺪْﺭِ، ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: "ﻗﻮلى: اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻚ ﻋﻔﻮٌّ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮَ ﻓﺎﻋﻒُ عنى".

 

ليلة القدر وعلاماتها

وكانت دار الإفتاء المصرية ، قد أوضحت أن علامات ليلة القدر هى:

- أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).

- وفى بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد).

والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

- وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.

- وقيل: إنَّ الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَىءٍ سَاجِدًا.

- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً فى كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِى الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.


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