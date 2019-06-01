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السبت، 01 يونيو 2019 09:04 م
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كوريا الجنوبية والمجر تجريان عمليات مشتركة للبحث عن مفقودى ضحايا غرق القارب

السبت، 01 يونيو 2019 08:40 م
كوريا الجنوبية والمجر تجريان عمليات مشتركة للبحث عن مفقودى ضحايا غرق القارب البحث عن مفقودى ضحايا غرق القارب
سول /أ ش أ/

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أجرى عمال إنقاذ من كوريا الجنوبية والمجر عمليات مشتركة، اليوم السبت، للبحث عن 21 ضحية مفقودة إثر غرق قارب سياحى الأسبوع الماضى، فى بودابست، على الرغم من استمرار ارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الباحثين أجروا عمليات تفتيش على مستوى سطح البحر لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً أسفل نهر الدانوب من موقع الكارثة التى خلفت سبعة قتلى كوريين وفقدان 21 شخصًا بينهم 19 كوريًا.

وكان الفريق الكورى الجنوبي، الذى يتألف من موظفين من البحرية ووكالة الإطفاء، يقوم بتفتيش النهر ثلاث مرات فى اليوم مع أربعة قوارب قدمتها السلطات المجرية.

واستجابة لطلبات كوريا الجنوبية والمجر، أجرت كرواتيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا عمليات بحث فى أجزاء من نهر الدانوب.

 


كوريا الجنوبية

المجر

البحث عن المفقودين

ضحايا غرق القارب

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