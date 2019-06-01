كل ما تريد معرفته عن شركة مقاولات شيدت السد العالى فى 10معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تعد شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من أبرز الشركات التى شيدت السد العالى، حيث تولت أعمال الخرسانات والتشييد.

اعرف كافة التفاصيل حول الشركة..

1- هى إحدى الشركات الرائدة في مجال التشييد و ساهمت على مدى 78 عاماً في العديد من المشروعات القومية و أهمها مشروع السد العالي و محطات توليد الكهرباء و صوامع الغلال ومحطات الصرف الصحي و تنقية مياه الشرب و الخزانات الأرضية والعلوية و مصانع الغزل والنسيج بكافة أنحاء الجمهورية و مصانع الأسمنت ومصانع أخرى كثيره وأعمال الطرق والكباري والأنفاق.

2- قامت الشركة بتنفيذ أجزاء من الطريق الدائري للقاهرة الكبرى و إنشاء العديد من المباني الرياضية وحمامات السباحة والإنشاءات البحرية والمباني العامة والمدارس والمعاهد والجامعات والقرى السياحية والفنادق ودور المحاكم.

3- خارج مصر شيدت الشركة العديد من المشروعات في الدول العربية والأفريقية وهي السعودية والكويت والإمارات وعُمان و العراق و ليبيا و السودان وإثيوبيا وجيبوتي.

4 - لدى الشركة مصانع لإنتاج الطوب الأسمنتي والبلاط والمنتجات الخرسانية وورش النجارة والأشغال المعدنية والألومنيوم وتقوم بإنتاج وبيع الخرسانه الجاهزه بمحطات ميت غمر والعاشر من رمضان.

5 - من أهم الأهداف المستقبلية للشركة تنفيذ خطة طموحة خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم الأعمال إلى 3500 مليون جنيه تدريجياً.

6 - التركيز على عطاءات الجهات التي تتميز بتوافر تمويل مشروعاتها وسرعة سداد المستحقات وسرعة إنهاء مشروعات الجهات التي لا تتمتع بتلك المزايا مع سرعة تسليم العمليات المتعثرة.

7 - حل مشاكل ديون التأمينات الاجتماعية والضرائب والبنوك وبعض الجهات الأخرى بسداد جزء من تلك الديون مع إلتزام الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالمساهمة مع الشركة في السداد أولاً بأول.

8 - إعادة تقييم أصول الشركة التي تقل قيمتها الدفترية كثيراًعن القيمة السوقية لتصحيح هيكل الشركة لخفض قيمة العجز المرحل وتحسين صافى حقوق الملكية.

9- الاستمرار فى تطويرمحطات خلط الخرسانة المملوكة للشركة لمنافسة الشركات المنتجة الأخرى.

10- سرعة متابعة موقف مطالبات الشركة بمستحقاتها المعروضة علي لجان تحكيم أو القضاء بمصر أو في الخارج والإهتمام بزيادة حجم أعمال فروع الشركة الخارجية بالسودان وأثيوبيا نظراً لخبرة الشركة الكبيرة هناك.