قرقاش: الرياض أعادت صياغة الموقف العربى والمنطقة ضاقت ذرعا بالتنمر الإيرانى

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أننا أمام مرحلة إقليمية حساسة هى حصيلة السياسات الإيرانية فى المنطقة، مشيدا بدور الرياض فى إعادة صياغة الموقف الخليجي والعربى عبر ثلاث قمم ناجحة.

وقال قرقاش فى سلسلة تدوينات عبر حسابه على تويتر: "نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هى حصيلة تراكم السياسات الإيرانية فى المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجى والعربى وإلى حد ما الإسلامى وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجى والعربى".





وأضاف قرقاش: "ومع نهوض الدور المركزى للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابى، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيرانى".





وتابع قرقاش: "وبعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية، فنحن أمام فرصة سانحة تبنى على إجماع الموقف السياسى للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة، وينهى مرحلة التوتر التى تسببت فيها التدخلات الإيرانية فى الشأن العربى".



