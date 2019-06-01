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قاتل زوج شقيقته: ضربها أمامى أثناء إعادتها لمسكن الزوجية فطعنته بسكين المطبخ

السبت، 01 يونيو 2019 03:04 م
قاتل زوج شقيقته: ضربها أمامى أثناء إعادتها لمسكن الزوجية فطعنته بسكين المطبخ جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل زوج شقيقته بالبدرشين، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، عقب القبض عليه اليوم السبت، حيث قال أن شقيقته نشبت بينها وزوجها المجنى عليه "محمد.ج" عامل، خلافات تركت على إثرها منزل الزوجية، وحضرت للإقامة بمسكن العائلة، وبعد مرور فترة من الوقت، قرر إعادتها لمنزل الزوجية، وإنهاء الخلاف بينها وزوجها، وفور وصولهما لمسكنها، فوجىء بزوجها يعتدى عليها بالضرب.

وأضاف المتهم " عبد الرحمن.ر" 18 سنة، عامل، أمام العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث البدرشين، أنه دافع عن شقيقته، وتشاجر مع زوجها، ثم أحضر سكين المطبخ، وسدد له طعنة نافذة أنهت حياته فى الحال وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.


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البدرشين

خلافات اسرية

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