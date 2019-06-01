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السبت، 01 يونيو 2019 07:02 م
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فيديو وصور.. آلاف المواطنين يشاركون بأطول مائدة إفطار بالعالم بالعاصمة الإدارية

السبت، 01 يونيو 2019 06:51 م
فيديو وصور.. آلاف المواطنين يشاركون بأطول مائدة إفطار بالعالم بالعاصمة الإدارية اطول مائدة افطار فى العاصمة الادارية
كتب - أحمد يعقوب - محمود عسكر - هانى الحوتى - تصوير - حسين طلال - حازم عبد الصمد - محمد قاسم

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بدأ منذ قليل، توافد آلاف المواطنين لحضور  أطول مائدة إفطار فى العالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن.

وينشر "اليوم السابع" بالصور توافد آلاف المواطنين واستعدادات التنظيم وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

ويشمل تنظيم هذا الحدث، زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

 

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.

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العاصمة الإداريه

مائدة افطار

أطول مائدة افطار في العالم

مشروع العاصمة الاداريه

موسوعه جينيس

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