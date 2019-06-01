فيديو معلوماتى.. اعرف أسعار بسكويت وكحك العيد فى المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كحك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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‪"اليوم السابع" ينشر فى النقاط التالية أسعار الكحك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة‪ .

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1- طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيهًا

2- 60 جنيهًا لكيلو الكحك السادة

3- طرح الكحك بالملبن بـ65 جنيهًا للكيلو

4- الكحك بالمكسرات بـ90 جنيهًا للكيلو

5- بيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو

6- بيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو

7- غُريبة سادة 80 جنيهًا للكيلو

8- غُريبة باللوز 90 جنيهًا للكيلو

9- عروض خاصة للعلب المُشكلة 1 كيلو بـ64 جنيهًا

علبة 2 كيلو بـ128 جنيهًا

علبة 3 كيلو بـ192 جنيهًا

علبة 4.5 كيلو بـ355 جنيهًا