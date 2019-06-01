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فيديو.. مصرع 2 وإصابة 20 فى انفجار مصنع المتفجرات الهائل بروسيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:49 م
فيديو.. مصرع 2 وإصابة 20 فى انفجار مصنع المتفجرات الهائل بروسيا انفجار مصنع فى روسيا
كتب محمد عبد العظيم

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أدى انفجار مصنع للمتفجرات والديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا، إلى وفاة شخصين بالإضافة إلى إصابة 20 أخرين، وفيما عرضت قناة "روسيا اليوم"، مشاهد للحظات الأولى لانفجار المصنع.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن ممثل في خدمة الطوارئ قوله "إن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث".

وأفادت هيئة الطوارئ بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.


روسيا

اخبار روسيا

انفجار مصنع

انفجار مصنع فى روسيا

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