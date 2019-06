فيديو.. مصرع 2 وإصابة 20 فى انفجار مصنع المتفجرات الهائل بروسيا

أدى انفجار مصنع للمتفجرات والديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا، إلى وفاة شخصين بالإضافة إلى إصابة 20 أخرين، وفيما عرضت قناة "روسيا اليوم"، مشاهد للحظات الأولى لانفجار المصنع.

Moment blast hits explosives plant in #Russia’s #Dzerzhinsk city, at least 19 injuredhttps://t.co/07cHJgNahe#DzerzhinskBlasts pic.twitter.com/nP5e6o7gNc