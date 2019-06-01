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فرق إنقاذ هندية تبحث عن ثمانية متسلقين فقدوا فى الهيمالايا

السبت، 01 يونيو 2019 10:39 م
فرق إنقاذ هندية تبحث عن ثمانية متسلقين فقدوا فى الهيمالايا جبال الهملايا
مومباى (رويترز)

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قال مسؤولان بالحكومة الهندية إنه تم إرسال فريق انقاذ للبحث عن ثمانية متسلقين كانوا يحاولون تسلق جبل "داندا ديفى" ثانى أعلى قمة جبلية فى الهند لكن يعتقد أنهم تعرضوا لانهيار جليدى كبير.

 

وذكر فيجاى كومار جوجداندا، أكبر مسؤول للحكومة بمنطقة بيثوراجار فى ولاية أوتار كاند الجبلية، أن البحث بدأ اليوم السبت عندما تخلف المتسلقون عن العودة لمخيمهم مشيرا إلى أن البحث قد يستغرق أياما للوصول إلى المنطقة التى يعتقد أنها كانت آخر محطاتهم.

 

وقال سانجاى جونجيال المفتش العام للشرطة بقوة التحرك السريع فى أوتار كاند فى تصريح لرويترز إن متسلقين آخرين بالمجموعة كانوا قد عادوا فى وقت سابق وأبلغوا المسؤولين أن رفاقهم لم يعودوا لقاعدتهم وفقا للبرنامج، ويتعذر على طائرات الهليكوبتر التى تشارك فى البحث الهبوط فى أى موقع بالمنطقة المعنية لوعورة التضاريس.

 

وأضاف المسؤولون إن من بين المفقودين متسلقون من بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا والهن، والمنطقة التى فقد فيها المتسلقون تقع ضمن الجزء الهندى من مرتفعات الهيمالايا، ويقع الحادث قرب نهاية موسم التسلق الذى شهد حوادث وفاة متزايدة على نحو خاص هذا العام.

 

ولقى تسعة على الأقل حتفهم فى الجانب النيبالى من جبل إيفرست حتى الآن هذا العام وهو أدمى موسم لتسلق القمة منذ 2015.

 

 


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الهند

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