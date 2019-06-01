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عودة الحركة الجوية فى مطار الملك عبد العزيز بجدة بعد توقف بسبب تقلبات الطقس

السبت، 01 يونيو 2019 07:45 م
عودة الحركة الجوية فى مطار الملك عبد العزيز بجدة بعد توقف بسبب تقلبات الطقس مطار الملك عبد العزيز الدولى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولى، فى جدة بالسعودية، عن عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقف استمر قرابة نصف ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وقال الحساب الرسمى للمطار عبر تويتر: "المسافرين الكرام، عادت الحركة الجوية فى مطار الملك عبد العزيز، إلى وضعها الطبيعى ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التى تشهدها محافظة جدة".

 

وكانت إدارة المطار أعلنت تعليق الحركة الجوية حرصا على سلامة المسافرين، بسبب تدنى مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية التى تشهدها المملكة.

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبد العزيز

 


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الطقس

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