عدم تنفيذ قرار طلاء واجهات المنازل بالإسكندرية.. وسكرتير المحافظ يكشف السبب

الاسكندرية جاكلين منير

بعد مرور عدة أشهر على صدور قرار طلاء المنازل باللون الموحد، تنفيذا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذى يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها من الوحدات والإدارات الهندسية بالاحياء و المدن، فإن محافظة الإسكندرية، لم تتخذ أى خطوة فى هذا الصدد لتنفيذ القرار الى الآن.

وقال اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الإسكندرية مازالت تدرس أليات تنفيذ القرار، ووضع الضوابط والشروط والعقوبات المناسبة للمخالفين وسوف يتم بدء التنفيذ بعد وضع ضوابط والآليات الملزمة فى ذلك.

وأشار إلى أن الأولوية فى تنفيذ القرار للعقارات ذات الطوب الأحمر بلا طلاء، كما سيتم تقسيم العقارات الى ريفية وحضارية تبعا لأماكن تواجدها، فيما أكد على الحفاظ على هوية المبانى التراثية، والحفاظ على التراث المعمارى المميز لها.