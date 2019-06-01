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ظهور حالة من "جنون البقر" فى البرازيل يثير الذعر

السبت، 01 يونيو 2019 11:29 ص
ظهور حالة من "جنون البقر" فى البرازيل يثير الذعر بقر
كتبت فاطمة شوقى

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أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية فى البرازيل ظهور حالة من "جنون البقر" فى حيوان من ولاية ماتو جروسو (وسط الغرب)، مما أثار الذعر من انتشار المرض.

ووفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية فقالت الوزراة فى بيان "حالة غير نمطية من اعتلال الدماغ الإسفنجى البقرى (BSE)" ، ولاحظت أن المرض "يحدث تلقائيًا" ولا يرتبط بتناول الأطعمة الملوثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن  بقرة تبلغ من العمر 17 عامًا ، تم التضحية بها فى حالات الطوارئ وحرقها فى المسالخ، وتم التخلص من المنتجات المستمدة من الحيوان بشكل وقائى رغم أنه ليس هناك خطر من دخولهم السلسلة الغذائية البشرية.

وأخطرت البرازيل رسميًا الحالة إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) والبلدان المستوردة ، على النحو المنصوص عليه فى المعايير الدولية.

وفى أكثر من 20 عامًا من المراقبة لهذا المرض ، سجلت البرازيل فقط ثلاث حالات من الإصابة بمرض جنون البقر غير الاعتيادى ولم تظهر أية حالات مرض جنون البقر الكلاسيكية.

 

 


البرازيل

جنون البقر

الصحة

الاصابة بجنون البقر

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