طوارئ لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

وصدرت تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى حالات تعدى وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية فى وزارة الداخلية والحكم المحلى وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.