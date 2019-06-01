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طوارئ لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

السبت، 01 يونيو 2019 11:46 ص
طوارئ لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية

 

 وصدرت تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى حالات تعدى وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية فى وزارة الداخلية والحكم المحلى وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.

 

 


التعدى على الأراضى الزراعية

حماية الأراضى

الرقعة الزراعية

منع التعدى

الأراضى الزراعية

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