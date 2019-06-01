طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور السعيد، إنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، والتأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، مشددا على حسن معاملة المرضي وذويهم، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

وأكد رئيس الجامعة على تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام احتفالات العيد في جميع الأقسام بالمستشفى لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين عليها

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي، ودعمها لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.