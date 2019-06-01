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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا وورقيا

السبت، 01 يونيو 2019 09:10 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا وورقيا امتحان أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، طلاب الصف الأول الثانوى، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والذى كان قد تم تأجيله يوم 23 مايو الماضى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم إلكترونيا وورقيا لبعض المدارس.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتى تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام، انطلقت 19 مايو الماضى، وتنتهى اليوم السبت 1 يونيو الجارى.


الامتحانات الالكترونية

طلاب الصف الأول الثانوى العام

الثانوية التراكمية

امتحان اللغة الاجنبية الاولى

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