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طقس الخليج .. حار والرياح شمالية غربية بالكويت والبحرين 40 درجة مئوية

السبت، 01 يونيو 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. حار والرياح شمالية غربية بالكويت والبحرين 40 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

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يشهد طقس الخليج اليوم،السبت  موجة حارة، على بعض دول الخليج وتوقعات بهطول الامطار المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية

السعودية

استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على اجزاء من وسط وشرق المملكة والعظمى 42.

الكويت

حار صباحا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وليلًا معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة  ودرجة الحرارة  45 درجة مئوية

البحرين

حار مع بعض السحب ويكون حسن بوجه عام خلال الليل ودرجة الحرارة 40 درجة مئوية .والرياح بعد الظهيرة متقلبة من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيا

الامارات

صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الداخلية نهارا وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان ودرجة الحرارة 37درجة مئوية


الامارات

البحرين

الطقس

السعودية

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