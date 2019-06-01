طالبة بالشرقية تذبح شقيقتها وتصيب الثانية خوفا من فضح علاقتها مع شاب

وتبين من التحريات الأولية العثور علي " إيمان ح ال إ" 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادي، مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وشقيتها " سامية" البالغة من العمر 11 سنة مصابة بجرح قطعي بالرقبة وتم نقل الجثة الأولي لمشرحة مستشفي الأحرار، ونقل الثانية إلي مستشفي القنايات بمعرفة الأهالي وهي في حالة حرجة، وانتقل ضباط مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعاونيه برئاسة العقيد محمد شعراوي، وكيل المباحث الجنائية، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية.

أثناء استجواب المصابة أقرت بقيام شقيقتها الكبري" روان" 17 سنة طالبة بإحداث إصابتها، وبمناقشتها أقرت بأنها ارتكبت الواقعة، لأنها كانت على علاقة عاطفية بشاب وقامتا شقيقتهما بتهديدها بفضح أمرها، وافصاح الأمر إلى والدتهم، فقامت بالتعدى عليهم بالضرب بالسكين، وقامت ببعثرة محتويات المنزل مختلقة واقعة السرقة، وخاصة أن أسرتها كانت خارج المنزل، وتم التحفظ عليها من قبل ضباط مباحث مركز الزقازيق