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ضد مجهول.. مقتل المطرب "توباك شاكور" بـ6 رصاصات فى أمريكا

السبت، 01 يونيو 2019 09:00 م
ضد مجهول.. مقتل المطرب "توباك شاكور" بـ6 رصاصات فى أمريكا
كتب أحمد حسنى

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فى عالم الجريمة لا يوجد شىء كامل، نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

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"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين.

 ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

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مقتل المطرب توباك شاكور بأمريكا
 

فى عام 1996 تعرض المطرب الشهير "توباك شاكور"، للقتل فى ولاية لاس فيجاس بأمريكا، بعد إطلاق النار عليه من مصدر مجهول داخل سيارته.

قوات الشرطة لم تتوصل إلى الجانى، إلا أن رفاق توباك اتهموا خصمه مغنى الهيب هوب كريستوفر والاس، نتيجة الخلافات بينهما.

تعود الواقعة لذهاب المغنى "توباك شاكور" بسيارته إلى إحدى الحفلات الغنائية، وتوقف عند الإشارة الحمراء بجوار متحف "بيترسن" بمدينة لوس أنجلوس، وفجأة فتحت نافذة السيارة بجواره وأطلق منها 6 رصاصات فأردته قتيلاً، دون أن يعلم أحد من الجانى حتى الآن.


 

ضد مجهول

مطرب توباك شاكور

الجريمه الغامضه

جريمه بلا متهم

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