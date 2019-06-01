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ضبط 992 قضية تهرب ضريبى بقيمة 6 مليار جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 02:23 م
ضبط 992 قضية تهرب ضريبى بقيمة 6 مليار جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبى فى ضبط 4525 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، بينها 686 حالة ضرائب عامة، وكشف 548 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 185 قضية فى مجال الجمارك، و50 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وضبط 57 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة.

 

وأسفرت الحملات الأمنية خلال شهر عن ضبط 922 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و614 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

 

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 6,652,123,895 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 761 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 3,036,336 مليون جنيه.


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التهرب من الضرائب

متهربون من الضرائب

الضرائب

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