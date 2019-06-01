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ضبط 631 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهم مخدر البانجو والحشيش

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص
ضبط 631 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهم مخدر البانجو والحشيش حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 631 مخالفة مرورية متنوعة، ضبط 6 مركبات توك توك بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان- دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر البانجو والحشيش.

كما تضمنت الجهود تحرير 143مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 76مخالفة، وتحرير 120مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

 

 

 

 


اسوان

حملة مرورية

تحرير مخالفات مرورية

مرور اسوان

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