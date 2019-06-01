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ضبط 118 هاربا من أحكام قضائية فى حملات وأكمنة أمنية بالوادى الجديد

السبت، 01 يونيو 2019 10:10 ص
ضبط 118 هاربا من أحكام قضائية فى حملات وأكمنة أمنية بالوادى الجديد اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم السبت، عن ضبط 118 هاربًا من أحكام قضائية فى حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفى الأكمنة الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع المنقضى.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ضبط 118 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.

أسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط هارب من أحكام جنائية، و75حبس جزئي، و42 هاربًا من حكم حبس مستأنف، كما نجحت إدارة البحث الجنائي، فى ضبط 15 هاربًا فى الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 86 غرامة جزئية، و9غرامة مستأنفة.

 

 

 


ضبط هاربين بالوادى الجديد

مدير امن الوادى الجديد

حملة امنية بالوادى الجديد

هاربين من احكام جنائية

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