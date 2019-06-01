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ضبط 10 مشتبه بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

السبت، 01 يونيو 2019 12:47 م
ضبط 10 مشتبه بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم حبس
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مشتبه بهم، وتنفيذ 13 حكما قضائيا، و4 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال، وعاطل بحوزته قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 167 مخالفة تعد وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


المنطقة الأثرية

الهرم

أمن الجيزة

حملات امنية

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