ضبط مشرف مكاتب بسوهاج تخصص فى النصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى ضبط مشرف بإحدى مكتبات المدارس بمركز المراغة بسوهاج، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج، والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (44,000 - أربعة وأربعون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ ( 57,000 - سبعة وخمسون ألف جنيه) مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وحصول المتهم أيضاً على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم، بإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكى.