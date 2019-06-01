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ضبط مالك مخبزين بالإسكندرية استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

السبت، 01 يونيو 2019 11:34 ص
ضبط مالك مخبزين بالإسكندرية استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم خبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخبزين بلدى في العامرية بمحافظة الإسكندرية لإستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم، من قِبل الدولة قدرها " 197,400 طن" ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

 

وقدرت الكميات بـ اثنين مليون وثمانية وخمسون ألفاً ومائتين وخمسة وأربعون جنيهاً "، وبإستكمال الفحص تم ضبط 60 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين ، جمعها المتهم للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة .

 


خبز

اموال الدعم

الاستيلاء على الدعم

سرقة اموال الدعم

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