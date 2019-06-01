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ضبط عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش أثناء قدومه العامرية لترويجها فى القاهرة

السبت، 01 يونيو 2019 01:12 م
ضبط عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش أثناء قدومه العامرية لترويجها فى القاهرة المتهم عقب القبض عليه
كتب عبد الله محمود

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على "عاطل"، أثناء استقلاله سيارة ملاكى قادما من منطقة العامرية فى محافظة الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة حشيش بقصد ترويجها وتوزيعها فى منطقة المرج خلال إجازة عيد الفطر.

 

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحرواى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط أحد الأشخاص (عاطل – سن 35 – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال استقلاله سيارة ملاكى ، وبحوزته " 125 طربة لمخدر الحشيش بلغت 15,625 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول".

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيله الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


مخدر الحشيش

منطقة العامرية

تاجر مخدرات

ترويج الحشيش

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