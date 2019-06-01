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ضبط طالب يؤدى الامتحان بدل آخر بامتحانات الدبلومات الفنية بلجنة فى دمنهور

السبت، 01 يونيو 2019 03:52 م
ضبط طالب يؤدى الامتحان بدل آخر بامتحانات الدبلومات الفنية بلجنة فى دمنهور امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اختتم طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعى وزراعى وتجارى وفندقي"، صباح اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

 

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفنى عدة ملاحظات التى لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

لجنة رقم (1034) برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة (صناعى): حدوث مشاجرة بين الممتحنين العملى (قسم الجرارات والآلات الزراعية) ورئيس اللجنة، وتم تحرير محضر ضد رئيس اللجنة فى قسم الشرطة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

لجنة رقم (3255) الثانوية الزراعية بالفيوم بغرب الفيوم (زراعى): إيماءً إلى المتابعة الميدانية تم تحويل كلًا من رئيس اللجنة "ع.ع.أ" والمراقب الأول (إ.ف.ع) للشئون القانونية لعدم ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة ووجود بعض التليفونات المحمولة بحوزة بعض الطلاب.

 

لجنة رقم (741) الجمهورية الإعدادية بنات ببندر دمنهور (صناعى): ضبط الطالب (م.أ.م) يؤدى الامتحان بدل من الطالب (أ.ع.ب) تخصص تبريد وتكييف الهواء فى مادة تكنولوجيا التبريد وتم استدعاء الشرطة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة.

 

لجنة رقم (440) الشهيد زياد الباجورى الإعدادية بنات ببنها (صناعى): بناءً على إشارة تليفونية من غرفة العمليات بمديرية القليوبية تفيد وجود طالب باللجنة يحمل سلاح أبيض تم التحفظ عليه وتمكين الطالب من أداء الامتحان واستدعاء الشرطة وعمل محضر بالواقعة والتحفظ على الطالب المذكور.


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

طالب يؤدى الامتحان بدل اخرـالبحيرة

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