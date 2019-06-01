ضبط شخص بحوزته 125 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحرواى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط أحد الأشخاص عاطل – 35 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 15.625 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول.