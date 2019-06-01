صور.. 6 زلازل فى غضون ساعتين بألبانيا تلحق أضرارا ببعض المنازل

كتب وكالات_ تصوير رويترز

قالت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام المحلية فى ألبانيا، إن 6 زلازل هزت جنوب شرق ألبانيا فى غضون ساعتين، اليوم السبت، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بخمسة منازل، بحسب "سبوتنيك" .

وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن خمسة أصيبوا عندما انهار منزل، فى حين قالت السلطات الألبانية إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذى كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه.

​وقالت وزارة الدفاع الألبانية "لم ترد أنباء عن أى أوضاع غير عادية فى أى منطقة بالبلاد"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقى بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترا فى منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية"، واستمرت الهزات الأقل قوة فى بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.



الجيش يقيم مخيمات لمن تصدع منزله



تحطم منزل جراء الزلازل



تحطم منزل جراء الزلزال



تحطم منزل



حائط منزل محطم



حطام منزل



رجل داخل منزله عقب تحطمه



رجل يزيل الحطام من منزله



سقوط منزل جراء الزلازل



سقوط منزل



منزل مهدم