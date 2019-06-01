صور.. نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة مراكز الشباب الرمضانية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهدت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، حفل ختام الأنشطة الرمضانية بمراكز شباب المحافظة والذى أقيم بالصالة المغطاة بالخارجة لإعلان الفائزين فى المسابقات الرياضية والثقافية والدينية المختلفة التى تم تنفيذها طوال شهر رمضان.

ونقلت نائبة المحافظ خلال كلمتها بالاحتفالية تحيات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للقائمين على هذه الفعاليات، مؤكدة دعمه الكامل لمراكز الشباب وكافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة.

وهنأت نائبة المحافظ الفائزين بمسابقة خماسى كرة القدم فى ختامى الدورات الرمضانية والتى عقدت بمحافظة الإسكندرية، حيث حصلت المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية تكريم مراكز الشباب الفائزة وهى مركز شباب تنيدة فى الدورى الثقافى والتواشيح الدينية، ومركز شباب الخارجة بخماسى كرة القدم ومركز شباب المكس بمسابقة الشعر.



نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة مراكز الشباب الرمضانية



نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة مراكز الشباب الرمضانية



نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة مراكز الشباب الرمضانية





نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة مراكز الشباب الرمضانية