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صور.. مسجد سادات قريش أول مسجد بنى فى الإسلام على أرض مدينة بلبيس

السبت، 01 يونيو 2019 03:30 ص
صور.. مسجد سادات قريش أول مسجد بنى فى الإسلام على أرض مدينة بلبيس مسجد "سادات قريش" الموجود بشارع "بور سعيد" بمدينة
الشرقية – فتحية الديب

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يُعتبر مسجد "سادات قريش" الموجود بشارع "بور سعيد" بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أول مسجد بُنيَّ فى مصر، فضلًا عن كونه أقدم آثار المعمار الإسلامى فى أنحاء الجمهورية، فيما أُطلق اسمه تكريمًا لشهداء المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معركتهم التى جرت بمدينة بلبيس قبل أكثر من 1422 عامًا، ويرتبط معاه أبناء مدينة بلبيس خلال شهر رمضان بروحانياته العطرة وحرصهم على صلاة التراويح والفجر فيه.

وعن تسمية المسجد بهذا الاسم، قال الدكتور مصطفى شوقى مدير عام منطقة التفتيش على الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الشرقية، إن الجيش الإسلامى، بقيادة عمرو ابن العاص، سار من رفح ثم العريش والقنطرة والصالحية والقصاصين، ثم اجتاز تلال وادى الطميلات فأصبح على مشارف مدينة بلبيس، ودارت المعارك بالمدينة بين الجيشان المسلم والرومانى وانتهت بهزيمة ساحقة للرومان. واستقرت القبائل العربية فى بلبيس، وأقاموا فى المكان الذى استشهد فيه سادات قريش وسمى مسجد سادات قريش.

وتابعأنه ورد عن "المقريزى" عن مدينة بلبيس بأنها سميت فى التوراة أرض جازان ومن المرجح أن يكون مسجد سادات قريش من أحد المساجد الأولى التى أنشئت فى مصر، ولكنه لم يسجل فى تعداد الآثار الإسلامية، حيث سار الجيش الإسلامى بقيادة عمرو بن العاص من فرح العريس ثم الغرام حتى وصل بلبيس ودارت بها معارك بين الجيش العربى وجيش الرومان وعلموا هزيمة نكراء وأقيم المسجد فى نفس المكان تخليدا الصحابة رسول الله.

وأضاف: تبلغ مساحة المسجد نحو ثلاثة آلاف متر مربع، والمسجد مستطيل من الداخل مقسم بأربعة أروقة موازية لجدار القبلة ومقسمة بثلاث صفوف من البوائك كل بائكة مكونة من ست عقود محمولة على أعمدة ذات تيجان مختلفة الشمل منها قبطى وكورنثى وإسلامية، المسجد ثلاث واجهات رئيسية الشمالية الشرقية بها كتلة المدخل، وتم تجديد بناء المسجد فى نهاية العهد العثمانى على يد الأمير أحمد الكاشف، أمير مصر السابق، والذى أنشأ مئذنة المسجد، فيما يضم المسجد بعض المعالم الفرعونية الموجودة بغرب المسجد على هيئة نوافذ زجاجية وسقف خشبى، ورغم تواجده فى المركز الخامس عشر للمساجد الأشهر على مستوى العالم، إلا أن آخر ترميم للمسجد تم فى عهد الخليفة المأمون، بالعصر العباسى.

وناشد مدير عام منطقة التفتيش على الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، رجال الأعمال بضرورة التدخل وتبنى إعادة بناء مأذنة المسجد، والمساهمة فى إعادته لأصوله القديمة حتى يكون مزارًا سياحيًا.

الجدير بالذكر أنه يتوافد على المسجد الآلاف من أبناء مدينة بلبيس والقرى المجاورة لآداء الصلاة، خاصةً فى شهر رمضان، والذى يشهد إقامة صلاتى التراويح والتهجد بحضور آلاف من أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.

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صورة خارجية للمسجد
 

 

صورة قديمة للمئذنة
صورة قديمة للمئذنة

 

لافتة أثرية تعلو أخرى حديثة بالمسجد
لافتة أثرية تعلو أخرى حديثة بالمسجد

 

مسجد سادات قريش
مسجد سادات قريش


 

 

 

 


شهر رمضان

مسجد سادات قريش

بلبيس

صلاه التراويح

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