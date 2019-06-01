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صور.. مدير أمن المنوفية يقود حملة تفقدية بدائرة مركز منوف

السبت، 01 يونيو 2019 08:54 م
صور.. مدير أمن المنوفية يقود حملة تفقدية بدائرة مركز منوف جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، الحالة الأمنية والمرورية بدائرة "مركز شرطة منوف ، قسم مسطحات منوف، وحدة مرور منوف" للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أية تداعيات أمنية، ومدى جاهزيتهم لتمكينهم من أداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.
 

كما تفقد النوبتجية وغرف الحجز والسلاح، والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى والخدمى للمواطنين، كما أكد أهمية التزام القوات بحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون ومراعاة حقوق الإنسان.
 

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حملة مروريه

تفقد الاقسام

حمله امنيه

شرطة منوف

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