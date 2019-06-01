صور.. محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالات ليلة القدر

مطروح – حسن مشالى

كرم اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، 62 من حفظة القرآن الكريم، على هامش احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر، بمسجد التنعيم الجديد، وسلم شهادات تقدير لهم ولـ11 من المشايخ المشرفين علي تحفيظهم.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية وتكريم حفظة القرآن الكريم، وهنأ الفائزين وأولياء أمورهم، الذين بذلوا الجهد الكبير فى سبيل وصول أولادهم لهذه المنزلة، وأعرب عن تقديره للقائمين على تنظيم المسابقة.

وقال اللواء مجدي الفرابلي، إن الجائزة الكبرى، هي توفيق الله للفائزين من الطلائع والشباب لحفظ كتابه الكريم، مشددًا على ضرورة العمل بالقرآن والاقتداء بتعاليمه، وترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال السلوكيات الإيجابية والأخلاق والمعاملة الكريمة بين الناس، ليكون حافظ القرآن مصدرا للخير والبركة لمصر.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر السعيد السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد الإسكندرانى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح والشيخ محمد يونس وكيل أول وزارة الأوقاف بمطروح وعدد مشايخ الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم



محافظ مطروح يكرم 62 من حفظة القران الكريم