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صور.. محافظ بورسعيد: نظام التابلت قضى على ظاهرة الدروس الخصوصية

السبت، 01 يونيو 2019 03:58 م
صور.. محافظ بورسعيد: نظام التابلت قضى على ظاهرة الدروس الخصوصية محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

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قال اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،إن نظام التابلت الجديد لطلاب الثانوية العامة،قضى على ظاهرة الدروس الخصوصية،مشيرًا إلى أن نظام التعليم الجديد،يعتمد على الفهم وليس الحفظ.
 
أضاف محافظ بورسعيد،على هامش اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2018/2019،من مدرسة الزهور الإعدادية بنات،أن نظام التابلت يتيح للطلاب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة،ويسهم في التقليل من حده الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة،مشيرًا إلى أن لجوء بعض الطلاب للدروس الخصوصية.
 
وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم ببورسعيد أصبح نموذجًا يحتذى به من قبل باقى محافظات الجمهورية وله السبق فى العديد من القضايا الهامة ويعتبر ذلك ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار الأعوام السابقة.
 
واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم نتيجه الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح 80.55 % بمدرسة الزهور الإعدادية للبنات بحضور الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد وقيادات التعليم بالمحافظة.
 
وبلغ عدد الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11092 طالبا وطالبة موزعين على 56  لجنة وعدد الناجحين 8893  طالبًا.
 
 

اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

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