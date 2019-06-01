صور.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 78.89%

وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إدارة القنايات جاءت فى المرتبة الأولى بنسب النجاح 88.27% و تلاها إدارتى غرب الزقازيق و فى المرتبة الثالثة إدارة ههيا.



كما حصلت الطالبة صبرين يحيى، من ديرب نجم مدرسة أحمد زويل على المركز الأول، والمركز الثانى أسماء أيمن فتحى، مدرسة أحمد جودة مركز ديرب نجم، والثالث أحمد على السيد مدرسة القنايات الإعدادية، بحصولهم على مجموع 279,5 درجة.



يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019 بلغ 118981 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 664 لجنة فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.



محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)



محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)



محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)