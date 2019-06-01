سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

السبت، 01 يونيو 2019 09:59 م
صور.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89% الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 78.89%

وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إدارة القنايات جاءت فى المرتبة الأولى بنسب النجاح 88.27% و تلاها إدارتى غرب الزقازيق و فى المرتبة الثالثة إدارة ههيا.
 

كما حصلت الطالبة صبرين يحيى، من ديرب نجم مدرسة أحمد زويل على المركز الأول، والمركز الثانى أسماء أيمن فتحى، مدرسة أحمد جودة مركز ديرب نجم، والثالث أحمد على السيد مدرسة القنايات الإعدادية، بحصولهم على مجموع 279,5 درجة.
 

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى  للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019  بلغ   118981 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 664 لجنة فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

 

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)

 

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)

 

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)

 

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (4)
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (4)

 


نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الاعدادية بالشرقية

احمد زويل

تعليم الشرقيه

نتيجة الشهادة الاعدادية

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم الشرقية": نتيجة الشهادة الإعدادية خلال 48 ساعة

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م

جامعة الزقازيق تنعى النقيب عمر ياسر شهيد الوطن

السبت، 01 يونيو 2019 06:31 م

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن برفع اتلال القمامة استجابة لشكاوى اهالى مركز ابو كبير

السبت، 01 يونيو 2019 01:58 م

تعليم الشرقية: فتح التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:50 م

تأجيل الاحتفال بمرور العائلة المقدسة حدادا على استشهاد ضابط بالشرقية

السبت، 01 يونيو 2019 01:38 م

محافظ الشرقية يتقدم جنازة الشهيد عمر ياسر.. ويؤكد: دماؤكم لن تضيع هباءً

السبت، 01 يونيو 2019 01:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة