صور.. محافظ البحيرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر

البحيرة- ناصر جودة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء مجدى القمرى مدير الأمن الإحتفال الدينى الذى نظمته مديرية أوقاف البحيرة بالتعاون مع المحافظة بمناسبة الإحتفال بليلة القدر وذلك بمسجد الشيخة مريم بمدينة دمنهور.

بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ سعيد أبو المكارم ثم كلمة للشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر وما لها من مكانة وتجليات ربانية ومغفرة من الله عز وجل لمن يقوم تلك الليلة إيمانا وإحتسابا، مشيراً إلى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وأهمية ترقب ليلة القدر، وإحيائـها فى الليالى الفردية من العشر الأواخر .

ثم أختتم الحفل بالابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ فوزى عبد الغفار .



















