صور.. محافظو الأقصر وسوهاج وقنا يشاركون فى احتفالات ليلة القدر

المحافظات – عمرو خلف – أحمد مرعى – وائل محمد

شهد محافظات مصر، مشاركة المحافظون فى احتفال ليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم ، حيث شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، فى احتفالية مديرية الأوقاف بسوهاج بمناسبة ذكرى "ليلة القدر"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمسجد العارف بالله بسوهاج.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم كلمة للشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف وكلمة لممثل الازهر الشريف الشيخ الخديوي أحمد، هنئوا خلالها الأمة الإسلامية والشعب المصري بهذه الذكرى الطيبة، لافتين إلى فضل ليلة القدر وانها خير من ألف شهر.

وأشار الشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الديني للمحافظة خلال كلمته الى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وأهمية ترقب ليلة القدر، وإحياؤها في الليالي الفردية من العشر الأواخر، داعياً المسلمين بالإكثار من أعمال البر والخير في هذه الأيام المباركة، لافتاً الى انها تجارة العبد مع ربه.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء يسري خضر ، سكرتير عام المحافظة، واللواء حسن محمود ، حكمدار مديرية الأمن، وعدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف.

كما أقامت مديرية أوقاف الأقصر احتفالها الكبير بليلة القدر، بمسجد العارف بالله السيد أحمد النجم بمدينه الأقصر، بحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة أوقاف الأقصر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، واللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر. وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ موسى محمد على ثم ألقى فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزاره الأوقاف كلمة قصيرة رحب فيها بالضيوف ثم ألقى فضيلة الشيخ رضوان محمد خليل كلمة الأوقاف أوضح فيها فضل ليلة القدر وواجب المسلمين نحوها ثم كان ختام الحفل بالانشاد الدينى.

كما شهد للواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نائبا عن رئيس الجمهورية ، الاحتفال بليلة القدر الذي أقامته مديرية اوقاف قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى.حضر الاحتفال اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادي والعميد وليد البيلي ، السكرتير العام المساعد والنائب عبدالسلام الشيخ عضو مجلس النواب وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا وفضيلة الشيخ تاج الدين ابوالوفا مدير منطقة قنا الأزهرية وفضيلة الشيخ مصطفي الصغير ، مدير عام منطقة الوعظ بقنا ولفيف من القيادات الدينية والامنية والتنفيذية وعدد كبير من أبناء المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أحمد عبدالحافظ ، أعقبها كلمة فضيلة الشيخ مصطفى الصغير عن فضل شهر رمضان الكريم وما يحمله من فضائل متعددة من بينها ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي اتصلت فيها السماء بالأرض بنزول الملائكة فهي خير من ألف شهر وحث الحاضرين على اغتنامها بالاجتهاد في العمل والذكر.

كما تحدث فضيلة الشيخ محمد الطراوي ، عن فضائل ليلة القدر وعظمتها وفضل إحياؤها بالذكر والدعاء والاستغفار ، داعيا إلى ضرورة استثمار واغتنام فضل تلك الليلة المباركة والاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم للتقرب إلى الله بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة.

من جانبه قدم محافظ قنا التهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم 16 طفل من حفظة القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية ضمن المسابقة التي نظمتها مديرية أوقاف قنا ، وأعرب المحافظ عن سعادته بتكريم هذه الصفوة المتميزة من الأطفال من حفظة القران الكريم مقدما لهم التهنئة ولأولياء أمورهم تقديراً لجهودهم التي يبذلونها مطالبهم بمزيد من التفوق.















































