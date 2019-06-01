صور.. فرقة السباعية للإنشاد الدينى بأسوان تجوب العالم لإحياء ليالى رمضان

أسوان - صلاح المسن

تشارك فرقة السباعية لللإنشاد الدينى بأسوان فى الفعاليات الثقافية المحلية والدولية ، كما زارت فرقة السباعية للإنشاد الدينى أكثر من دولة أفريقية .

وخلال شهر رمضان الكريم ، قام المنشدون من أعضاء فرقة السباعية للانشاد الدينى بأسوان بإحياء الليالى الرمضانية المباركة هذه الأيام فى دولة أوغندا.

حيث شاركت فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بفرع ثقافة أسوان بقيادة الشيخ حسين البيومى فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير والأسبوع الثقافى المصرى بجمهورية أوغندا وتقديم المدائح النبوية والإنشاد الدينى.

وفى البداية يقول الشيخ حسين البيومى قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى لـ"اليوم السابع"، أنه شارك مع فرقة السباعية لللإنشاد الدينى من قبل فى زيارة الجزائر وتونس والسودان وأوغندا وكذلك أندونيسيا والهند ، وشاركت بمفردى فى إحياء فعاليات لللإنشاد الدينى بإيطاليا وكذلك دول فرنسا وصربيا وأيضا لندن ، مضيفا أن الشعب الأوغندى طلب منهم سماع البردة النبوية الشريفة والقصائد الصوفية.

وأضاف الشيخ حسين البيومى ، أنهم سعدوا كثيراً بالدعوة المقدمة من سماحة الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى بأوغندا للمشاركة فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير وليالى شهر رمضان المبارك والأسبوع الثقافى المصرى المنعقد للمرة الأولى فى العاصمة كمبالا.

وأكد أنهم وجدوا ترحيبا كبيراً من أهل أوغندا الكرام حيث كان فى إستقبالهم فى مطار عنتيبى سماحة نائب المفتى وأعضاء المجلس الأعلى الإسلامى والدكتور على بدوى النابى مبعوث الأزهر الشريف وهو من جمهورية مصر العربية ولقوا كرما كبيرا وحفاوة منذ وصولهم وحبهم الكبير لأهل مصر.

وأشار حسين البيومى قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى، إلى أنهم يتقدمون بالشكر لسفير مصر بأوغندا السفير طارق سلام على اهتمامه وحرصه الشديد على المشاركة المصرية.

فى نفس السياق يقول محمد أبو العلا من أهالى أسوان أن الانشاد الدينى من المجالات الفنية والفلكلورية الموجودة فى أسوان وأن فرقة السباعية إستطاعت أن تظهر هذا اللون وتجعله فى متناول جمهوره فى مصر وأفريقيا والعالم، فالإبتهالات والتواشيح لون فنى وثقافى تميل الى سماعه القاعدة العريضة من الأهالى بأسوان وتحظى بجمهور كبير داخل وخارح مصر.

ويضيف على شحاته من أهالى أسوان، أن مشاركة الفرق الثقافية لفرع ثقاقة أسوان فى أرجاء مصر والعالم العربى وفى مختلف المهرجانات والمناسبات الدولية والأفريقية تبرهن على مكانة وريادة أسوان لكونها عاصمة الثقافة الأفريقية، مناشداً بدعم الفرق الثقافية عامة والإنشاد الدينى على وجه الخصوص فى الفعاليات الثقافية والفنية فى الداخل والخارج.

ويردف محمد الجعفرى من أهالى أسوان أن مشاركة الفرق الثقافية ومنها فرق الإنشاد الدينى يوثق العلاقات الثنائية بين الدول والشعوب، مضيفا أن أسوان شهدت ذخم ثقافى واستضافت العديد من الفعاليات فى الفترة الأخيرة.

ويقول سيد المصرى من أهالى أسوان لابد من إحتضان المواهب من الشباب فى مجال الانشاد الدينى داخل قصور وبيوت الثقافة المنتشرة بالمحافظة ضمن أنشطتها الفنية وعقد مسابقات تشجيعية للعروض الفنية للإنشاد الدينى والابتهالات والمدائح النبوية والتواشيح سواء على مستوى الجماعات أو الأفراد لتنمية مواهب الشباب وانتقاء الأصوات المميزة.

ويضيف محمود الشيخ من أهالى أسوان ، أن الموشحات والقصائد الصوفية التراثية والأذكار لها جمهور عرض فى أسوان والصعيد وأن الإنشاد الدينى جزء من الحياة الثقافية والفنية والأجواء الاحتفالية ، مشيدا بظهور فرق إنشاد شبابية استطاعت أن تشق طريقها وتحافظ على هذا الموروث الكبير.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وافقت على الدعوة المقدمة من سماحة الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى بالعاصمة كمبالا على مشاركة فرقة السباعية للإنشاد الدينى للمشاركة فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير والاسبوع الثقافى المصرى بجمهورية أوغندا وتقديم المدائح النبوية والانشاد الدينى لتكون فرصة فى هذا الشهر الكريم للتعرف على مكونات الشخصية المصرية، وإحياء ليالى الشهر الكريم بالمدائح والابتهالات ونشر ثقافة التسامح والسلام .



