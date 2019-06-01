صور.. فرحة كبيرة بين أبناء القليوبية لفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا

القليوبية إبراهيم سالم

عبر أهالي القليوبية عن فرحتهم العارمة لفوز فريق نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، على منافسه فريق توتنهام الإنجليزي في مباراة النهائي بدوري أبطال أوربا لعام 2019، بفارق هدفين للفريق الأول ليتوج فريق محمد صلاح بالبطولة.

وشهدت مقاهي المحافظة استعدادا عقب الإفطار بتجهيز الكراسى فى الشوارع وأمام الكافيتريات لكون مباريات نادى ليفربول تحظى بمتابعة كبيرة من الأهالى والجمهور لدعم اللاعب المصرى محمد صلاح، حيث توافد أبناء القرى والنجوع على المقاهى القريبة من منازلهم.

توج نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير 2-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.



