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صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك

السبت، 01 يونيو 2019 12:38 م
صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك إطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حملة عدم إهدار المياه أثناء النظافة المنزلية وغسيل السجاد بهدف التخلص من السلوكيات الخاطئة، والتى تتسبب فى قلة وضعف المياه  في نهاية الشبكات أمثال مناطق ( الحبيل - الزناقطة - شرق السكة - السواقى - نجع الطويل - منشاة العمارى )، وذلك تزامناً مع بداية الصيف وزيادة شدة الحرارة وشهر رمضان وما يتبعه من أعمال التنظيف المنزلية التى تتم قبل عيد الفطر.

وبدأت إدارة التوعية بوضع خطة العمل، والتى صدق عليها اللواء مهندس محمد يحي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، وبإشراف دكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة، وبمتابعة السيد وليد الإدفاوي مدير إدارة التوعية، وتم التنفيذ من خلال أفراد التوعية ومكلفات الخدمة العامة لتشمل جميع أنحاء المحافظة بهدف التواصل الفعلى مع السيدات وربات البيوت في المنازل وبالإنتشار بمختلف المناطق بالمحافظة، ونشر رسائل توعية أثناء الدروس الدينية فى التجمعات النسائية للتوعية بما يسببه الإستخدام الخاطئ لخراطيم المياه المفتوحة لفترات طويلة من قلة وضعف المياه بسبب زيادة الإستهلاك المفاجئ أثناء عمليات المسيح أو التنظيف بالمنازل.

وزارت فتيات فرق التوعية بالشركة منازل السيدات والشوارع، وذلك لتوعيتهم بما هى الطرق الواجب إتباعها لتقليل إهدارالمياه أثناء النظافة المنزلية أو غسيل السجاد، ومنها على سبيل المثال إستخدام الجردل والصابون بدلاً من خراطيم المياه وهذا يؤدى أيضاً للحفاظ على شبكات الصرف الصحي من زيادة الضغوط والإنسداد بشكل غير متوقع، حيث شملت التغطية عدة مناطق بإسنا وأرمنت والقرنة والأقصر.

شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك (1)
إطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك بالأقصر

 

شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك (2)
إطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك بالأقصر

 

شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك (3)
إطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك بالأقصر

 

شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك (4)
إطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك بالأقصر
 
شركة مياه الشرب بالأقصر تجوب الشوارع لإطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك (5)
إطلاق حملة عدم إهدار المياه قبل عيد الفطر المبارك بالأقصر

 


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