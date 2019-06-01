صور.. رئيس مدينة الغردقة يوزع أكياس بديلة للبلاستيكية بسوق المدينة

وشارك في حملة توزيع الشنط البديلة للبلاستيكية، جمعية المحافظة علي البيئة، حيث تم جمع كمية من الأكياس البلاستيك من الباعة بالسوق مع عمل التوعية اللازمة بأضرارها.

وأصدر محافظ البحر الأحمر، تعليمات بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشئون البيئة وقطاع المحميات والتموين وشرطة المرافق وغرفة الغوص و الصحة وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة.

من جانبه أكد المحافظ، أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.