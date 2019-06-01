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صور.. رئيس صندوق التأمين الاجتماعى يتفقد منافذ صرف المعاشات للتأكد من انتظامها

السبت، 01 يونيو 2019 01:14 م
صور.. رئيس صندوق التأمين الاجتماعى يتفقد منافذ صرف المعاشات للتأكد من انتظامها رئيس صندوق التأمين الاجتماعى يتابع انتظام صرف معاشات شهر يونيو
كتب مدحت وهبة

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أجرى محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر يونيو.

وتفقد محمد سعودى خلال الزيارة منافذ صرف كل من "منطقة المنيل - مبنى العرائس -منطقة المعادى" للتأمينات والمعاشات، ورافقه خلال الزيارة ناهد البدرى رئيس الإدارة المركزية للمناطق التأمينية بجنوب ووسط القاهرة، ومحسن الطنطاوى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التأمينية.

كما التقوا بالعديد من أصحاب المعاشات واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أصدرت تعليماتها بتقديم موعد صرف المعاشات بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، و يأتى ذلك انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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التضامن

محمد سعودى

صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين

القطاع الحكومى معاشات شهر يونيو

عيد الفطر

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