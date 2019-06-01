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صور.. رئيس شركة الصرف الصحى بالجيزة يؤكد: تطهير الشبكات مستمر

السبت، 01 يونيو 2019 11:39 ص
صور.. رئيس شركة الصرف الصحى بالجيزة يؤكد: تطهير الشبكات مستمر تطهير شبكات الصرف الصحى
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن أعمال تطهير شبكات الصرف عمل دائم ويومى، لافتا إلى أن تكثيفه بالصيف أمر طبيعى، لزياده التصرفات واستخدامات المياه.

وطالب منصور المواطنين بالحفاظ على شبكات الصرف، مؤكدا أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة تتسبب فى انسداد مواسير، فهناك البعض يعتبرها كصندوق قمامة يلقى بها أى شئ ما يسبب أضرارا جسيمة بالشبكات، ويتسبب فى زيادة الطفوحات.

وأضاف، بدوى، ان العاملين بقطاع الصرف الصحى يواجهون مخاطر جمة بسبب تلك الممارسات الخاطئة أثناء عملهم، بسبب إلقاء الزجاج و المواد الصلبة، وضرب مثلا بماتم استخراجه من عروق خشب وقطع أقمشة من بئر بشارع الدكتور لاشين التابع لحي الهرم، والذى أدى إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض شوارع المريوطية، وما تتبعه من جهد مكثفا من التسليك الميكانيكي بالشركة، لإنهاء أعمال التطهير، مطالبا المواطنين الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بأنواعها.

 


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