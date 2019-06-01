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صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء

السبت، 01 يونيو 2019 11:34 م
صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء جانب من التكريم
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت إدارة اوقاف بئر العبد بشمال سيناء، تكريم المتميزين من حفظة القرأن الكريم فى مدينة بئر العبد.

وأوضح البيان أن تكريم الفائزين بالمسابقة جاء من داخل مسجد الفاروق، وخلاله قدمت لجنة من الأوقاف الجوائز للفائزين وضمت اللجنة الشيخ عبدالمتجلي ابو المعاطي المدير السابق لإدارة أوقاف بئر العبد، والشيخ شوقي عبدالعظيم عبدالسلام والشيخ محمد عبدالكريم، والشيخ أحمد فؤاد ، والشيخ محمد فؤاد إمام المسجد وتمت تحت إشراف الشيخ محمد العش  وكيل الوزارة لأوقاف شمال سيناء، وبحضور جمع من الأهالي ورموز المدينة وذوى المكرمين.

من ناحيته أعلن مجلس مدينة بئر العبد انتهاء فعاليات الدورات الرمضانية بعدد من مراكز الشباب  وتتويج العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد للقائزين وبحضور عياد صباح مدير عام ادارة الشباب ببئر العبد و عبدالعزيز ابوخالد وكيل ادارة الشباب، وتم الاحتفال بانتهاء الدورات مركز شباب بئر العبد، ومركز شباب رابعة وأم عقبة وبالوظة والشهداء .

 

تكريم المتميزين من حفظة القرأن الكريم
تكريم المتميزين من حفظة القرأن الكريم

 

تكريم المتميزين من حفظة القرأن الكريم
تكريم المتميزين من حفظة القرأن الكريم

 

 

 

 


حفظه القران الكريم

شمال سيناء

بئر العبد

اوقاف بئر العبد

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