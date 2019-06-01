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صور.. تطهير ترع سوهاج من الحشائش والمخلفات لتسهيل سريان المياه

السبت، 01 يونيو 2019 03:08 م
صور.. تطهير ترع سوهاج من الحشائش والمخلفات لتسهيل سريان المياه تطهير الترع بسوهاج
كتبت أسماء نصار

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أكدت هندسة رى سوهاج انه تم إزالة العوائق والمخلفات من أمام كوبرى القنابرة كيلو 78.750 و من أمام حجز سوهاج وفم ترعة الطهطاوية وشبكة فم ترعة قلفاو عند كيلو 80.500 على ترعة نجع حمادى الغربية، وذلك فى إطار تكليفات الوزارة بتطهير المجارى المائية من الحشائش التى تعيق حركة سريان المياه.

وكان المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى قد أكد أنه تم اعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية والتى تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز وساهم ذلك فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى بشكل غير مسبوق منذ ثلاثون عاماً، مشيراً إلى إلى أنه تم تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأنه تم وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياه على مستوى الجمهورية لتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتم تنفيذ الخطة العاجلة بما يضمن تحقيق ذلك وتشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياه لجموع المنتفعين.

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هندسة رى سوهاج

المخلفات

ترعة نجع حمادى

الحشائش

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