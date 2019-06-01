صور.. انفجار خزان وقود داخل مخبز بفوه وإصابة 11 شخصًا بحالة اختناق

كفر الشيخ – محمد سليمان

نشب حريق داخل مخبز بشارع الفتح بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بسبب انفجار خزان وقود، مما أدي إلى نشوب حريق هائل وتلفيات وخسائر مادية جسيمة داخل المخبز وبالوحدات السكنية بالعقار، كما أصيب 11 شخصًا بحالة اختناق من العاملين بالمخبز وقاطني الوحدات السكنية بالعقار الذي به المحبز، وتم نقلهم الى مستشفى فوه المركزى ومستشفى التأمين الصحى بفوه.



وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، أخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ إلى إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد رضا عبدالحميد بنشوب حريق هائل بمخبز بلدي بمدينة فوه.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء، و8 سيارات إسعاف والمحاسب عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه لمكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وتبين أن الحريق اندلع بالمخبز نتيجة وصول جسم مشتعل أدي إلي انفجار خزان الوقود الخاص بالمخبز، وامتداد الحريق إلى الوحدات السكنية بذات العقار، وامتدت النيران إلى سيارة نقل كانت تقف بجوار المخبزإلى أحد المنازل المجاورة، كما اصيب 11شخصًا بحالة اختناق.