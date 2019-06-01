صور.. المنصورة تستعد لاستقبال عيد الفطر بغرفة عمليات للإبلاغ عن الطوارئ

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية على تفعيل كافة أشكال الرقابة على المنافذ والأسواق لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة لضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة، وتكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز.

وشدد على الانتهاء من إجراءات استقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة وخاصة فى مدينة المنصورة التى استعدت لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن.

من جانبه أكد حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق المنصورة على جاهزية المتنزهات وحدائق الأندلس والأسرة والطفل والمزودة بالألعاب الترفيهية فضلا عن الحدائق المفتوحة والملاهى المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وأشار إلى استمرار عمل إدارات الاشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها خلال أيام العيد لإزالة أية اشغالات قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ، والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

أضاف رئيس الحى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يضمن تغطية خطوط النقل بالمدن والمراكز والقرى، وضمان إلتزام السائقين بخطوط السير المحددة، وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالحى وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورًا.























