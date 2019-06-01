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صور.. الملوك والرؤساء يلتقطون الصور التذكارية على هامش انطلاق القمة الإسلامية

السبت، 01 يونيو 2019 12:06 ص
صور.. الملوك والرؤساء يلتقطون الصور التذكارية على هامش انطلاق القمة الإسلامية ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية
كتب عامر مصطفى

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التقطت رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية الصور التذكارية، على هامش انعقاد القمة الإسلامية المقامة فى مكة المكرمة بالسعودية.

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ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

 

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ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

والتف الرؤساء والملوك حول المنصة لالتقاط الصور التذكارية.

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ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

 

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ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.

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ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية
 

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