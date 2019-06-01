صور.. المحافظون يحتفلون بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم

المحافظات – عادل ضرة - السيد فلاح – جمال حراجى – عماد عرفة – محمد سليمان – أسماء على بدر

شهدت محافظات مصر، اليوم الجمعة ، مشاركة عدد من المحافظين إحتفالية ليلة القدر ، فى المساجد الكبرى بالمحافظات ، وتكريم حفظة القرآن الكريم ، حيث شارك اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال غزالى، نائب مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة مدير عام الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ،وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة ، فى الاحتفال الدينى الكبير الذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بمناسبة الاحتفال بأحياء ذكرى ليلة القدر السابع والعشرون من شهر رمضان.

بدأت الاحتفالية بأداء شعائر صلاة العشاء وتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم للقارئ الشيخ غريب عبد الدايم، ثم ألقى الشيخ محمد عبد العظيم، أمام وخطيب مسجد الشهداء كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى فضائل ليلة القدر المباركة التى تنزل فيها القرآن الكريم على النبى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وفضائل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم والمنحة الإلهية بالعتق من النار كما تضمن برنامج الحفل تقديم فاصل من التواشيح الدينية للمبتهل الشيخ محمود عوض الله.

كما شهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة ، وبدأ الاحتفال بالقرآن الكريم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف عن فضل ليلة القدر حيث تحدث الشيخ جمال عواد وكيل وزارة مديرية الاوقاف، عن ليلة القدر والتي لها منزلة عظيمة عند الله.

كما تحدث الشيخ رفعت ثابت ، المستشار الدينى للمحافظة عن ليلة القدر وأن الله أخفى على عبادة موعدها للاجتهاد فى الطاعة والتقرب إليه فى كل وقت، لافتا إلى أن العلماء اختلفوا فى تسميتها، فقال بعضهم سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذو قدر على رسول ذو قدر إلى أمة ذات قدر.

وكرم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، علي هامش حضور احتفال ليلة القدر، حفظة القران الكريم بمدينة الغردقة،بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية السكرتير العام المساعد واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

كما أقامت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ احتفالا،مساء اليوم الجمعة بمسجد الزهور، بمناسبة ليله القدر بحضور المحاسب محمد أبو غنيمه السكرتير العام المساعد للمحافظه ولفيف من القيادات الشعبيه،والتنفيذية ، بدأ الحفل بتلاوة قرآنية،للشيخ أحمد عوض أبو فيوض القارئ بالاذاعه،والتليفزيون،وكلمة للشيخ عطا بسيوني مدير عام الدعوة،بأوقاف كفر الشيخ ،وكلمة للشيخ سعد الفقي وكيل وزاره الأوقاف .

كما أحتفلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بليلة القدر بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمسجد المرسى أبو العباس ، وبدأت الفاعليات بتلاوة من القرآن وابتهالات ثم تحدث الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية خلال كلمته عن فضل ليلة القدر وقدرها وعظمة الدعاء فيها ودلائلها فى القرآن والسنة.

وفى كلمته أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية،على ضرورة التكاتف من أجل مصر والتبارك بشهر رمضان ونفحاته فهو شهر القرآن والانتصارات ، وهنأ المواطنين السكندرية بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر، بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا، بحضور اللواء محمد الخليصي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر مدير الأمن، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد رئيس المدينة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وصف فيها ليلة القدر بأنها ليلة العمر المباركة التي يجب على المسلمين استثمار فضائلها واستغلال بركتها تأسيا برسولنا الكريم الذي كان يجد ويجتهد ليدرك هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم ، قائلا : إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر، وأشار إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.

كما شهد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، إحتفال محافظة الغربية ومديرية أوقاف الغربية بليلة القدر المباركة بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا عقب صلاة العشاء بحضور اللواء طارق حسونة ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وحامد هبيلة ، السكرتير العام للمحافظة و الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية على مستوى المحافظة.

وبدأ الإحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرأن الكريم ثم ألقى الدكتور محمود الهلالى إمام المسجد الأحمدى ، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة التى نزل فيها القرآن الكريم وأن العبادة فى هذه الليلة المباركة خير من ألف شهر لمنزلتها العظيمة عند المولى عز وجل وهى فضل من الله عز وجل على أمة النبى محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم السابقة وان أفضل الدعاء فى هذه الليلة المباركة هو اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا وإختتم الإحتفال بفاصل من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية إحتفالاً بهذه الليلة المباركة.

وعقب الإحتفال إلتقى محافظ الغربية بالمصليين بالمسجد الأحمدى وهنأهم بليلة القدر المباركة ، وقرب حلول عيد الفطر المبارك أعادة الله على مصر وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.