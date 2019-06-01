سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المئات من أبناء محافظة الأقصر يؤدون صلاة التراويح بالساحة الرضوانية

السبت، 01 يونيو 2019 12:26 ص
صور.. المئات من أبناء محافظة الأقصر يؤدون صلاة التراويح بالساحة الرضوانية صلاة التراويح بالساحة الرضوانية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى المئات من أبناء محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، صلاة التراويح ، فى الساحة الرضوانية ، برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة ، وحضور قيادات محافظة الأقصر .

وتنظم الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، تلك الإحتفالية ، باعداد مائدة افطا وتكريم حفظة القرآن الكريم  ، بصورة سنوية تقام فى الساحة منذ عشرات السنين، حيث كان يقام منذ عهد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان رحمه الله، الذى انتقل إلى رحمة الله عام 1967، وحرص أبناء العائلة وأهالى القرية ،على استكمال هذا النهج .

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (2)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (3) 
 
صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (5)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (7)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (9)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (10)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (12)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (13)
 

 

صلاة التراويح في الساحة الرضوانية بالاقصر (14) 

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الساحة الرضوانية بالاقصر

ليلة القدر

صلاة التراويح بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صلاة التراويح بمسجد مصطفى محمود فى العشر الأواخر من رمضان

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:30 م

مسلمو كندا يحتفلون برمضان بالإفطار فى المركز الإسلامى وصلاة التراويح

الإثنين، 27 مايو 2019 02:04 م

"الجامع الأزهر" قبلة المصلين لصلاة التراويح فى العشر الآواخر من رمضان

السبت، 25 مايو 2019 11:47 م

رمضان حول العالم.. سيراليون بلد الماس تستقبل رمضان بزينة المساجد .. التجار يقومون بخفض أسعار السلع المهمة احتراما للشهر الكريم .. وصلاة التراويح 8 ركعات فى أغلب مساجد البلاد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 م

رمضان حول العالم.. باكستان.. صلاة التراويح 20 ركعة وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم.. والمطبخ الباكستانى له جذور شرقية.. والثوم والكركم توابل أساسية فى إعداد الطعام.. ولاسى شراب تقليدى فى منطقة البنجاب

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 م

صور.. صلاة التراويح بمسجد أولاد الزبير بالغربية

الأحد، 19 مايو 2019 09:22 م

أيام البركة.. إقبال كثيف من المصلين لتأدية صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

السبت، 18 مايو 2019 11:21 م

رمضان حول العالم.. أوزبكستان.. صلاة التراويح 20 ركعة وختم القرآن الكريم فى جميع المساجد خلال شهر الصيام.. سباق لإفطار الصائمين وتوزيع الهدايا والمساعدات على الفقراء.. الأرز البخارى ولحم الضأن أبزر المأكولات

السبت، 18 مايو 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة