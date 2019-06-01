صور.. المئات من أبناء محافظة الأقصر يؤدون صلاة التراويح بالساحة الرضوانية

الأقصر – أحمد مرعى

أدى المئات من أبناء محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، صلاة التراويح ، فى الساحة الرضوانية ، برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة ، وحضور قيادات محافظة الأقصر .

وتنظم الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، تلك الإحتفالية ، باعداد مائدة افطا وتكريم حفظة القرآن الكريم ، بصورة سنوية تقام فى الساحة منذ عشرات السنين، حيث كان يقام منذ عهد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان رحمه الله، الذى انتقل إلى رحمة الله عام 1967، وحرص أبناء العائلة وأهالى القرية ،على استكمال هذا النهج .



























